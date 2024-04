Europee, Schlein: «Non ci sarà il mio nome nel simbolo del Pd, ne abbiamo discusso ma era una proposta troppo divisiva»

«Non ci sarà il mio nome nel simbolo del Pd». Con queste parole la segretaria del Pd, Elly Schlein ha messo un punto definitivo alle polemiche da diverse ore stavano tenendo banco. «È stato proposto di inserire il mio nome nel logo, si è aperta una bella discussione, ringrazio chi ha fatto questa proposta, ma penso che il contributo lo possa dare correndo accanto a loro, in questa lista. Una proposta più divisiva che rafforzativa e non ne abbiamo bisogno», ha detto la segretaria in una diretta Instagram.

Il simbolo

Una delegazione del Pd è appena arrivata al Viminale per depositare il simbolo elettorale per le europee.

La candidatura

In merito alla sua candidatura alle prossime elezioni europee: «Voglio dare una mano anche io a questa squadra, sono anche io candidata per portare il Pd più in alto possibile. Io ho la speranza di poter dare una mano a eleggere il più possibile di queste persone. Siamo a una sfida cruciale, lo si dice sempre ma questa volta siamo davvero a un bivio». Così Elly Schlein in diretta Instagram. «Mi prendo questa responsabilità, anche se resterò in Italia per contrastare ogni giorno le politiche sbagliate del governo Meloni». E ancora: «La famiglia socialista è l'unico argine all'avanzata delle destre. Abbiamo bisogno che tutti noi ci mettiamo in corsa, ho la speranza di dare una mano a eleggere il più possibile di queste persone».