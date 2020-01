Segre a Salvini: «Antisemitismo ma anche antirazzismo. Apprezzo iniziativa ma sono impegnata»

Liliana Segre risponde a Matteo Salvini. «Apprezzo l'iniziativa sull'antisemitismo, un problema che si riaffaccia virulento nelle cronache del nostro tempo in tanti Paesi d'Europa e del mondo intero. Ritengo però che non si debba mai disgiungere la lotta all'antisemitismo dalla più generale ripulsa del razzismo e del pregiudizio che cataloga le persone in base alle origini, alle caratteristiche fisiche, sessuali, culturali o religiose»: così la senatrice a vita Segre ha risposto all'invito di Salvini, aggiungendo che non potrà partecipare per gli impegni milanesi legati alla giornata della Memoria.

«Purtroppo non potrò partecipare - spiega Segre ringraziando dell'invito - perché una serie di impegni legati al Giorno della Memoria mi tratterranno a Milano tutto il mese». La lotta all'antisemitismo, secondo la senatrice a vita sopravvissuta ai campi di concentramento, non deve essere «disgiunta» dalla «ripulsa del razzismo e del pregiudizio». «Questa visione - aggiunge - mi pare tanto più necessaria in questa fase storica, in cui le condizioni di disagio sociale spingono tanti ad indirizzare la propria rabbia verso un capro espiatorio, scambiando la diversità per minaccia». «Ricordo con piacere la convergenza delle nostre riflessioni sui rischi di imbarbarimento della società e sulla necessità di fare qualcosa, ciascuno nel proprio ambito ed a partire dalla propria sensibilità, per farvi argine. Confido - è la sua conclusione - che il vostro convegno potrà dare un contributo in questo senso e che anche nella Commissione contro lo hate speech deliberata dal Senato si potrà realizzare una fattiva collaborazione nell'interesse generale del Popolo Italiano».

La replica di Salvini. «La capisco, la ringrazio per la risposta». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo avere saputo che la senatrice a vita Liliana Segre non riuscirà a partecipare al convegno organizzato a Roma dal Carroccio per il 16 gennaio prossimo. «Sarà una bellissima giornata in cui lanceremo dentro e fuori il parlamento una grande campagna in difesa di Israele - ha detto il leghista sull'evento - perché nel 2020 gli antisemiti, quelli che odiano Israele, non possono essere compresi nel contesto civile, quindi i nemici di Israele sono miei nemici». Salvini ha avuto occasione, di recente, di incontrare Segre. Ô stato un incontro «molto bello e mi ha arricchito», ha detto Salvini a margine dell'appuntamento elettorale a Verucchio, nel Riminese. (ANSA).

