Mattarella e il secondo mandato: «Sono vecchio, tra otto mesi potrò riposarmi»

Un mandato che sta per giungere al termine quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mancano soli 8 mesi alla fine del suo incarico e il Presiente stesso si racconta durante la visita in una scuola romana: «Io sono vecchio». Spegne così le speranze di chi lo avrebbe voluto in corsa per un secondo mandato spiegando le motivazioni ai bambini della Primaria Geronimo Stilton in occasione della presentazione de "Il mio diario", l'agenda scolastica della Polizia di Stato.

#Mattarella: Insieme, che significa non che si abbandonino le proprie idee, prospettive e opinioni, ma che si confrontino costruttivamente. E confrontarsi è ben diverso che agitarle come motivi di contrapposizione insuperabile pic.twitter.com/3LqgWUM8cU — Quirinale (@Quirinale) May 18, 2021

Il discorso

«Quando mi hanno eletto al Quirinale mi sono preoccupato perchè sapevo quanto era impegnativo il compito. Ma due cose mi hanno aiutato: ho ottimi collaboratori ma soprattutto il fatto che in italia in base alla Costituzione non c'è un solo organo che decide ma le decisioni sono distribuite tra tanti organi. Il presidente della Repubblica deve conoscere tutti, seguire tutti per poter intervenire con suggerimenti. Ma tra otto mesi il mio mandato di presidente termina. Io sono vecchio tra qualche mese potrò riposarmi».