Sondaggi, Lega scende al 24,3%, il Pd sale al 22%. M5S al 16,1%, FdI al 14,2%

​Sondaggi politici, la Lega scende al 24,3%, il Pd sale al 22%. M5S al 16,1%, FdI al 14,2%. I dati di questa settimana evidenziano la ripresa del calo della Lega, che scende al 24,3% dal 25, ed un rafforzamento del Pd (22,0%dal 21,4) che accorcia le distanze dal partito di Salvini.

Sileri: «Sfida a Conte? È il momento dell'unità. Prima del congresso c'è il futuro dei figli»

M5s, guerra per cambiare le regole: da Di Battista pressing sugli iscritti

Le divisioni interne penalizzano M5S che passa dal 17,2 al 16,1.Tra gli altri partiti, si osserva un ulteriore consolidamento di Forza Italia (7,9% dal 7.6) e il balzo di Italia Viva al 2,7% dall'1,9 mentre FdI passa dal 14,4 al 14,2.

Nota Metodologica: Soggetto realizzatore: istituto Ixè srl Soggetto acquirente: rai-cartabianca Metodologia: indagine quantitativa campionaria Metodo di raccolta dati: telefono fisso (CATI), MOBILE (CAMI) E Via web (cawi) Universo: popolazione italiana maggiorenne Campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, età, zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019 Dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d'errore massimo ñ3,10%) Periodo di rilevazione: dal 15 al 16 giugno 2020.



