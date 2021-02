Spoils system, gli staff del governo Draghi arrivano Funiciello, Panucci, Chiné, Visca, Perrotta

A poche ore dal giuramento, i ministri del governo guidato da Mario Draghi iniziano a scegliere i loro staff. Si tratta del primo passaggio di quello che tecnicamente, si chiama spoil system, ossia quel sistema attraverso il quale il nuovo governo ridisegna i vertici della macchina burocratica statale.

Le novità non sono poche. Mario Draghi ha scelto come suo capo di gabinetto Antonio Funiciello. Per lui si tratta di un ritorno alla Presidenza del Consiglio dopo che nel 2016 il premier Paolo Gentiloni lo scelse per il ruolo che andrà a ricoprire anche ora con Mario Draghi.

Daniele Franco, neo ministro dell'Economia, ha deciso di richiamare a via XX settembre nel ruolo strategico di capo di gabinetto Giuseppe Chiné. Per oltre quindici anni magistrato amministrativo e, ancor prima, magistrato ordinario. Dal 2011 al 2013, ha guidato l’Ufficio legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, dal 2009 al 2010, quello del Ministero per la Semplificazione Normativa. Ha ricoperto il ruolo di capo di gabinetto con il ministro dell'istruzione Marco Bussetti nel primo governo Conte.

A Palazzo Chigi ad affiancare il neo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, dovrebbe arrivare Daria Perrotta. Brillante funzionario della Camera dei deputati, è stata al fianco di Maria Elena Boschi nel governo Renzi per poi mantenere il seruolo di capo di gabinetto anche nel governo Conte I al fianco del sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Segretario generale di Palazzo Chigi, invece, dovrebbe essere confermato Roberto Chieppa.

Renato Brunetta, neo ministro della Pubblica amministrazione, ha invece scelto come collaboratrice più fidata Marcella Panucci, per otto anni consecutivi direttore generale di Confindustria. Anche per Panucci non si tratta di una prima assoluta al governo. Da novembre 2011 a luglio 2012 è stata infatti, Capo della Segreteria Tecnica e Consigliere Economico del Ministro della Giustizia Paola Severino nel governo Monti.

Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo economico porterà con se, come capo di gabinetto, l'avellinese Paolo Visca, che ricopriva lo stesso ruolo nello staff di Matteo Salvini quando era vicepresidente del Consiglio. Altre ipotesi sul tavolo sono quelle di Carlo Deodato a capo del dipartimento degli Affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi e Francesco Fortuna capo di gabinetto del ministero delle Politiche agricole.

