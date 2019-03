Il premier Conte boccia la Tav, l'ira di Salvini: governo verso la crisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 8 Marzo 2019, 07:00

Siamo oltre la Tav. Lega e 5Stelle ieri sono passati dalla melina alle cannonate. Da una parte il leader pentastellato, Luigi Di Maio, ha ribadito il no alla Tav e ha chiesto la sospensione dei nuovi bandi di gara e dunque dei lavori. Dall'altra il leader della Lega, Matteo Salvini, si è spinto fino ad una affermazione categorica: «Andrò fino in fondo e vediamo chi ha la testa più dura». Controreplica altrettanto puntuta di Di Maio: «Salvini sta violando il contratto, sono sbalordito della minaccia di una crisi di governo. E' un comportamento irresponsabile di cui si deve assumere la responsabilità di fronte a milioni di italiani. E per cosa poi? Perché vogliamo ridiscuterne con Francia e Ue». E all'uscita da Montecitorio, a mezzanotte, dopo l'ennesima riunione fiume: «Il gruppo M5S è compatto con me».Una rottura anche personale fra i due capi partito. E dire che le parole del leader leghista erano sembrate una risposta alla breve ma densa conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che nel pomeriggio aveva espresso «forti dubbi che l'Italia abbia bisogno di questa linea ferroviaria».