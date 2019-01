Tiziano Renzi furioso con Le Iene: «Zitto, faccia di m...»

Le Iene tornano dal padre di Renzi, e lui perde la pazienza:

. In un servizio andato in onda ieri sera, realizzato daha letteralmente perso le staffe contro la 'Iena' di Italia 1: il servizio parlava del caso di, un ex lavoratore nigeriano che deve ricevere ancora 90mila euro da un'azienda riconducibile proprio al signor Renzi. «Era stato proprio lui a dirci che avrebbe risposto dei debiti della Arturo srl. Ma di fronte al ragazzo, papà Renzi si è lasciato andare agli insulti: 'Ci vediamo in tribunale! Faccia di m.... Ma stai zitto, faccia di m....'», avrebbe detto il papà dell'ex premier a Filippo Roma.

Lo stesso Roma, all'Adnkronos, ha spiegato di essere tornato dalpoiché un mese fa proprio Tiziano aveva preso l'impegno, sempre con Le Iene, di risolvere la situazione: «Speriamo che Tiziano Renzi si ravveda e mantenga le promesse. Certo è che noi 'Iene' non molliamo, quando le vicende ci appassionano, le portiamo fino in fondo», ha detto l'inviato di Italia 1, che ha chiesto a Renzi senior «di onorare l'impegno» preso. «Tutti quelli che hanno da avere da Arturo vengano da noi, si facciano vedere,», aveva infatti spiegato Tiziano Renzi nella 'puntata precedente' a quella andata in onda ieri sera. «E noi quindi lo abbiamo messo vis a vis con l'ex lavoratore», spiega Roma.«Omoigui Evansper conto della società Arturo e. La scorsa volta Renzi ci aveva detto che lo avrebbe pagato, noi lo abbiamo preso alla lettera - ha aggiunto la 'iena' - Evans non porta solo i giornali, è anche un musicista, e ha scritto una canzone dedicata a Renzi, 'Io ballerò'. Quando ha visto Evansperò Renzi ha perso le staffe. Era così arrabbiato che ce ne siamo dovuti andare». D'altra parte, ammette Roma, «questi soldi lui non li deve dal punto di vista giuridico, resta un obbligo morale. Un doppio obbligo morale, visto che l'impegno l'aveva preso anche con gli spettatori». Il prossimo passo? «Vediamo, non lo so ora che succede. L'unica certezza è che le iene non mollano mai».