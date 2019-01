Trivelle, scontro nel governo. Costa: «Non firmo l'ok». Ira della Lega

Costa, di area M5S, che annuncia di non aver intenzione di firmare il via libera alle operazioni in mare e il viceministro per l'Economia, il leghista Massimo Garavaglia che replica netto: Nel governo gialloverde scoppia il caso Trivelle con lo scontro tra il ministro dell'Ambientedi area M5S, che annuncia di non aver intenzione di firmare il via libera alle operazioni in mare e il viceministro per l'Economia, il leghista Massimoche replica netto:

«Non firmo e non firmerò autorizzazioni a trivellare il Paese anche se dovesse esserci il parere positivo della Commissione Via-Vas. Le alternative ci sono. Si chiamano 'energie rinnovabili', se bisogna investire è quella la direzione», scrive Costa sul suo profilo Facebook: «ricordo che un miliardo di euro investito in rinnovabili ed efficientamento energetico crea fino a 13 mila posti di lavoro. È anche una questione economica: vogliamo puntare sulle fossili, che impoveriscono il territorio e che creano pochi posti di lavoro o sulle rinnovabili, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità europei, aiutando il clima e creando tanti posti di lavoro?». Il post si chiude con una domanda a cui lo stesso ministro fornisce già la risposta: «mi farò dei nemici? Saranno gli stessi nemici dell'ambiente e del Paese».



Sulle trivellazioni «Costa deve fare il ministro, non quello che vuole lui» visto che ci sono «atti obbligatori e c'è un iter in corso», replica parlando all'AdnKronos Garavaglia. Sulla vicenda delle trivelle «ci sono atti obbligatori, è una questione amministrativa, non di scelta politica

«Il Parlamento è sovrano. Il problema vero è l'aumento sproporzionato dei canoni che può portare all'abbandono delle attività da parte delle aziende con conseguenze occupazionali importanti, oltre a creare una perdita di gettito», aggiunge Garavaglia. «Questo è un punto di vista tecnico, poi la politica è quella che decide».



Le commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato hanno ripreso l'esame del decreto semplificazioni per pochi istanti e si sono immediatamente sospese su richiesta della Lega poiché restano da sciogliere molti nodi, tra cui appunto quello tutto politico interno alla maggioranza delle trivelle. Sul tema si interviene con emendamenti all'articolo 11 del provvedimento, al momento ancora accantonati.

Mercoledì 23 Gennaio 2019, 16:45 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2019 19:40

