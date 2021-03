Vaccini, l'ex ministro Giovanni Tria consulente del governo per la produzione in Italia

Giovanni Tria, l'ex ministro dell'economia del primo governo Conte, quello retto dall'alleanza tra il Movimento Cinquestelle e la Lega, è stato scelto dal governo come consulente economico sul dossier vaccini per la parte che riguarda la produzione industriale nazionale e i rapporti con l'Ue.

A prendere la decisione è stato il ministro dello sviluppo Economico, il leghista Giancarlo Giorgetti, che ha messo in piedi un tavolo insieme a Farmindustria, per la realizzazione di un polo nazionale italiano per la ricerca e la produzione dei vaccini anti-Covid.

Quello di Tria non è il primo nome di "peso" che spunta tra le fila dei consulenti del governo guidato da Mario Draghi. Il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, ha affidato a Carlo Cottarelli un ruolo di supporto alla Commissione tecnica che si deve occupare di snellire la burocrazia proprio in vista del Recovery plan.

Ultimo aggiornamento: 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA