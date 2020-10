Covid in Veneto, Zaia: «Siamo al semaforo arancione, preoccupano le case di cura»

«Se paragonassimo la situazione a un semaforo, oggi siamo al semaforo arancione. Abbiamo lasciato il verde. Dire che la situazione è sotto controllo è una grande parola, però è pur vero che in questo momento abbiamo 70 persone in terapia intensiva e 580 persone ricoverate. La punta massima di marzo è stata 356 persone in terapia intensiva e 2.400 ricoverati. La crescita è più lenta e il 96-97% dei positivi non sviluppa sintomi. Questo non vuol dire che dobbiamo fare la “festa della liberazione” e dobbiamo essere sul pezzo, pronti al peggio». Così, sulla situazione Covid in Veneto, a Sky TG24, il governatore della Regione Veneto Luca Zaia.

«Il motivo - ha aggiunto - dovremmo chiederlo agli scienziati, se riescono a spiegarselo senza litigare tra di loro, ma io so che clinicamente noi abbiamo più incremento di pazienti non critici negli ospedali ma le terapie intensive ancora tengono». In questo momento «ci sta preoccupando il tema delle case di riposo, siamo l'unica regione che fa i test tra gli operatori e gli ospiti ogni sette giorni, però quando il virus entra nelle case di riposo fa danni».

