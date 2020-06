Calvizie femminile: ne soffrono 4 milioni di donne. Le nuove cure

«I capelli possono cadere o diradarsi anche se le concentrazioni di androgeni nel sangue risultano normali - spiega Cecilia Motta, coordinatrice del Gruppo endocrinologia ginecologica dell'Associazione - I livelli di androgeni, quindi, non rappresentano sempre un valido segnale dell'alopecia femminile. E, di conseguenza, non sempre possono essere considerati come un indicatore del trattamento da seguire





La calvizie femminile è un disturbo comune nelle donne, specialmente dopo la menopausa. Con conseguenze psicologiche importanti. Ma, si parla di caduta di capelli nelle donne, solo nel caso siano state colpite da cancro e debbanno sottoporsi a chemioterapia. Le altre fanno fatica a far sentire la loro voce. Mentre gli uomini, ormai, ne discettano superando i vecchi tabù. Lei, ancora no. «La caduta ha un impatto significativo sul benessere psicologico e sulla qualità della vita - aggiunge Motta - L'alopecia femminile si può manifestare con un progressivo diradamento dei capelli, con un loro assottigliamento o, in alcuni, casi con un rapido aumento della loro caduta.



Sono due i modelli di perdita, fanno sapere gli specialisti: nell'area centrale della testa con conservazione della parte frontale dei capelli e caduta prevalentemente frontale. «Oltre alla concentrazione di androgeni, sappiamo che i geni ereditati possono svolgere un ruolo, così come forse anche l'infiammazione del cuoio capelluto - dice l'endocrinologa - Le origini multifattoriali di questo problema sono la causa principale della mancanza di una cura definitiva. Abbiamo solo trattamenti che possono bloccare o rallentare la perdita di capelli. Oltre i trattamenti già conosciuti si può valutare una terapia antiandrogenica. Ancora poco chiari i benefici associati alla terapia con laser a bassa intensità e alle iniezioni di plasma ricco in piastrine . Di certo c'è che prima si iniziano i trattamenti, migliori saranno i risultati Lafemminile è un disturbo comune nelle donne, specialmente dopo la menopausa. Con conseguenze psicologiche importanti. Ma, si parla di caduta di capelli nelle donne, solo nel caso siano state colpite da cancro e debbanno sottoporsi a chemioterapia. Le altre fanno fatica a far sentire la loro voce. Mentre gli uomini, ormai, ne discettano superando i vecchi tabù. Lei, ancora no. «La caduta ha un impatto significativo sul benessere psicologico e sulla qualità della vita - aggiunge Motta - L'alopecia femminile si può manifestare con un progressivo diradamento dei capelli, con un loro assottigliamento o, in alcuni, casi con un rapido aumento della loro caduta.Sono due i modelli di perdita, fanno sapere gli specialisti: nell'area centrale della testa con conservazione della parte frontale dei capelli e caduta prevalentemente frontale. «Oltre alla concentrazione di androgeni, sappiamo che i geni ereditati possono svolgere un ruolo, così come forse anche l'infiammazione del cuoio capelluto - dice l'endocrinologa - Le origini multifattoriali di questo problema sono la causa principale della mancanza di una cura definitiva. Abbiamo solo trattamenti che possono bloccare o rallentare la perdita di capelli. Oltre i trattamenti già conosciuti si può valutare una terapia antiandrogenica. Ancora poco chiari i benefici associati alla terapia con laser a bassa intensità e alle iniezioni di plasma ricco in piastrine . Di certo c'è che prima si iniziano i trattamenti, migliori saranno i risultati

Ultimo aggiornamento: 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».».