Cancro, la prevenzione è flop: â€‹così al Sud Italia si muore di più

Venerdì 28 Settembre 2018, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 10:12

Aumentano le diagnosi di tumore in Italia: sono 4.300 in più nel 2018 rispetto allo scorso anno. I tumori rappresentano una vera emergenza sanitaria del Paese: sono diagnosticati ogni anno circa 1000 nuovi casi al giorno (esclusi i tumori cutanei), di cui il 54% fra gli uomini e oltre e il 46% fra le donne. La frequenza è in media di circa 7 nuovi casi ogni 1000 uomini ogni anno, un po' più di 5 casi ogni 1000 donne. Più confortanti, invece, i dati generali relativi alle guarigioni, alla sopravvivenza a 5 anni dei pazienti grazie al miglioramento delle cure mediche e chirurgiche e alla diffusione dei nuovi farmaci immunologici che stanno cambiando la storia clinica della malattia. Ma non al Sud dove la mortalità invece, a fronte di una incidenza inferiore, continua ad essere più alta.L'Italia dell'oncologia, sulla base delle percentuali di sopravvivenza dalla diagnosi, è divisa in due. Il nostro Paese, se valutato nel complesso, presenta un quadro di sopravvivenza pari o superiore alla media europea con il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni dalla diagnosi. In Emilia-Romagna e Toscana si sopravvive di più mentre il Sud con Sicilia (52% uomini e 60% donne), Sardegna (49% e 60%) e Campania (50% e 59%) è fanalino di coda. Scarsa adesione agli screening, (che consentono di individuare la malattia in stadio iniziale, quando le possibilità di guarigione sono più alte), stili di vita scorretti, bassi investimenti in prevenzione e più scarso accesso alle cure causano le differenze regionali. «Inoltre, al Sud si registra una maggiore e preoccupante diffusione di fattori di rischio come fumo, sedentarietà ed eccesso di peso», afferma Lucia Mangone, presidente Airtum (Associazione italiana registri tumori) che insieme all'Aiom (associazione italiana oncologia medica) e a Passi (Progressi aziende sanitarie per la Salute in Italia) che hanno condotto lo studio.