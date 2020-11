Si terrà il 3 e 4 dicembre il nono appuntamento del convegno internazionale sulla citopatologia molecolare organizzato dai professori Giancarlo Troncone, Sinchita Roy-Chowdhuri e Maria D. Lozano. L'incontro, abitualmente organizzato a Napoli, si terrà in modalità virtuale a causa della emergenza Covid-19. «Quest'anno miriamo a fornire una prospettiva più diversificata e internazionale alla pratica della citopatologia molecolare con la partecipazione di tutto il mondo», sottolineano gli organizzatori.

L'incontro si svolgerà in due sessioni di mezza giornata: una sessione mattutina negli Stati Uniti che corrisponderà a una sessione pomeridiana in Europa, per consentire la massima partecipazione dalla maggior parte dei paesi.

Il primo giorno della riunione comprenderà sessioni su tiroide, pancreatobiliare, ghiandola salivare, polmone e una sessione speciale su Covid-19. Il secondo giorno sarà caratterizzato da sessioni di citologia cervicale, urina, fluido sieroso e seno, immunocitochimica, introdotte da un moderatore che presenterà un aggiornamento sulla classificazione citologica seguita da una o due presentazioni sugli aggiornamenti molecolari sullo stesso argomento.

