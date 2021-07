Covid, in Abruzzo la variante Delta al 90 per cento. Picco di contagi

Aumenta rapidamente, in Abruzzo, la prevalenza della variante Delta, con picchi, in alcune sessioni di sequenziamento, che raggiungono il 90%. La mutazione individuata per la prima volta in India sta togliendo sempre più spazio alla Alfa. La variante sta facendo circolare il virus in modo rapidissimo nelle quattro province: nell'ultima settimana i contagi sono stati 443, con una variazione, rispetto ai sette

giorni precedenti, del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati