Covid, incidenza in aumento a Napoli, Roma e Milano

In 17 province i casi di Covid-19 hanno registrato negli ultimi sette giorni un aumento almeno del 20% rispetto ai sette giorni precedenti; meno marcato ma presente, l'aumento dell'incidenza in tre grandi città, come Roma, Napoli e Milano. Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

«Ci sono 17 province dove l'incidenza negli ultimi sette giorni supera del 20% quella nei sette giorni precedenti - rileva l'esperto - e contemporaneamente l'analisi alle differenze percentuali settimanali mostra un trend di crescita». In altre province «l'aumento non va oltre il 20%, ma l'analisi alle differenze percentuali settimanali mostra un trend di crescita».

Tra queste, ci sono grandi città come Roma, dove l'incidenza è di 31 casi a settimana per 100.000 abitanti, Napoli (41) e Milano (21). Ecco di seguito i valori dell'incidenza rilevati nelle 17 province che hanno registrato un aumento del 20% negli ultimi sette giorni e contemporaneo un trend di crescita dall'analisi alle differenze: Trieste (130), Vibo Valentia (104), Forlì-Cesena (40), Pisa (39), Viterbo (38), Rovigo (37), Belluno (34), La Spezia (37), Torino e Grosseto (31), Agrigento (29), Taranto (23), Lodi e Fermo (22), Bergamo (20), Sondrio (19), Biella (17).