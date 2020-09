Covid, il virologo Silvestri: «Ultimo autunno-inverno con il virus, ecco le 5 cose da fare»

Covid, ecco cosa fare per contenere i contagi. «Ci stiamo avviando a quello che sarà la seconda (e credo ultima) stagione autunnale-invernale di convivenza con Covid-19. Le cose da fare sono poche e note». Lo sottolinea il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, che in un post su Facebook evidenzia le 5 «cose importanti da fare in vista della stagione più fredda»: 1) Continuiamo il contenimento/mitigazione della circolazione del virus con le classiche 3T (testare, tracciare e trattare, ndr); 2) Prepariamoci a livello di medicina del territorio, strutture ospedaliere e Rsa; 3) Limitiamo le infezioni con igiene personale e mascherine al chiuso e dove non è possibile il distanziamento personale; 4) Vacciniamoci contro l'influenza senza tante storie; 5) Cerchiamo di «salire in corsa» sul treno ormai imminente degli anticorpi monoclonali per uso terapeutico e profilattico per soggetti a rischio ed operatori sanitari.

PREPARIAMOCI ALL'INVERNO Da tempo parlo della stagionalità dei virus respiratori, categoria a cui appartiene anche... Pubblicato da Guido Silvestri su Martedì 15 settembre 2020

Ultimo aggiornamento: 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA