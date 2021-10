Covid, Pregliasco: «Effetto scuola scampato, ma il rientro a lavoro fa più paura»

Il rientro della scuola non ha fortunatamente avuto effetti sulla curva del contagio. Ma secondo il virologo Fabrizio Pregliasco non bisogna abbassare la guardia. Ora l'attenzione è sul rientro a lavoro in presenza. «Per ora l'effetto scuola l'abbiamo scampato - ha dichiarato il docente dell'Università Statale di Milano all'Adnkronos Salute - è chiaro che ogni giorno che passa c'è un accumulo quindi non è finita ma non c'è stato un boom. I protocolli e le attenzioni conseguenti hanno funzionato anche se qualche Dad c'è». Ora però è il rientro al lavoro che «fa più paura della scuola».

APPROFONDIMENTI ROMA Green pass obbligatorio in azienda da venerdì 15 ottobre: le... IL REPORT Covid, oltre 8 milioni di italiani over 12 senza vaccino: quasi 3 gli... ROMA Statali, smart working solo con il Green pass. Controlli ogni giorno

Pregliasco e il rientro a lavoro: è un problema numerico

Il virologo ne fa una questione numerica: più aumentano le persone in movimento più salgono le probabilità di infezione. Nella scuola «8 milioni sono i giovani più 2 milioni di docenti, sono 10 milioni di persone» mentre, solo i lavoratori del privato saranno 15 milioni. E poi - aggiunge l'esperto - «c'è una dinamica più complessa che è quella anche del pendolarismo che è poi l'elemento cruciale ai fini del contagio». Bisognerà attendere quindi novembre per vedere se il temuto colpo di coda del Covid arriverà. «Magari un colpettino - conclude Pregliasco - e tutto questo potrà essere gestito, ma è probabile che arriverà».

Il decreto sulle riaperture: ora cittadini responsabili

«Le indicazioni del Cts», il Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid «erano state un pò più prudenti, la scelta dei politici è stata osare un pò di più, ma non troppo, dando un messaggio positivo vista la situazione epidemiologica. In questo modo però, a mio avviso, riversando su di noi cittadini la responsabilità a continuare a comportarsi con buon senso e non pensare che è tutto finito e si può andare 'alla grandè senza più le attenzioni di prima». Così Pregliasco, all'indomani del decreto del Governo che allenta le misure anti-Covid, riportando al 100%, in zona bianca, le capienze degli spazi culturali e al 50% per le discoteche al chiuso. «Io credo - dice l'esperto all'Adnkronos Salute - che ci sia da parte della maggioranza dei cittadini un comportamento responsabile che quindi, in qualche modo, possa garantire una convivenza più civile con questo virus, anche alla luce di un potenziale colpo di coda che potrebbe arrivare con l'inverno e tutte le riaperture. Quindi - ribadisce Pregliasco - è una responsabilizzazione rilanciata ai cittadini. E questo perché non c'è un manuale, non possiamo dimostrare che ci sia davvero una differenza una capienza del 35 o del 50%». La distanza di un metro eliminata? «Se tutti manteniamo un pò di buon senso anche se non c'è un metro, ci sarà il lavaggio delle mani, l'attenzione a non accalcarsi tutti insieme». E comunque quando si sta a teatro o al concerto «il rischio è minore perché si sta fermi in religioso silenzio».