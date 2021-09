Covid, i vaccini italiani funzionano ma la ricerca è senza fondi: dopo Reithera stop anche a Takis

Hanno avuto primi risultati positivi, ma le sperimentazioni dei due vaccini tutti italiani sono a un bivio. Fermo il vaccino Reithera per lo stop ai finanziamenti pubblici disposto dalla Corte dei conti, per il Takis su cui è coinvolto anche l’Istituto Pascale di Napoli è invece tempo di primi bilanci e sospensione obbligata. L’Italia, per ora, mentre la campagna di vaccinazione va avanti, resta senza vaccini prodotti in proprio.



Finita la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati