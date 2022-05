Dolore pelvico cronico, ne soffre 1 donna su 7: «Trattamento con medicina rigenerativa»

Il dolore pelvico cronico è una sindrome dolorosa che affligge una donna su sette. È una sintomatologia invalidante ma molte volte misconosciuto dai medici e poco pubblicizzata dalle pazienti che soffrono in silenzio. Questa patologia è così importante che da poco c'è stata una proposta di legge per riconoscere la vulvodinia e la neuropatia del pudendo nei livelli essenziali di assistenza.

In concomitanza con questa proposta di legge si è tenuto ieri 4 maggio a Cava de’ Tirreni il congresso “Il dolore cronico pelvico”, Al quale ha partecipato il dottor Irollo dando informazioni su come «Da alcuni anni trattiamo le donne affette da questa grave patologia con la medicina rigenerativa con risultati molto soddisfacenti. Ciò ha permesso a tante donne, dopo aver sofferto per anni, di tornare ad una vita normale». Ha dichiarato in una nota il ginecologo campano Alfonso Maria Irollo, direttore clinico gruppo Chianciano salute.