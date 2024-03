Claudio Vernieri (1984), di origini napoletane, e Franca Raucci (1975), di origini casertane, sono gli scienziati che hanno firmato come primi autori un importante studio finanziato da Fondazione Airc, che indica nuove opzioni di trattamento per la leucemia linfatica cronica, abbinando la cosiddetta “dieta mima digiuno” a terapie mirate per contribuire alla regressione tumorale.

I promettenti risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica “Cancer Research”.