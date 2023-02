Fuga dai pronto soccorso, le proposte dell'Osservatorio Innovazione di Motore Sanità: «Il Pnrr non basta»

Per programmare adeguatamente il fabbisogno degli operatori sanitari nel Sistema Salute in Italia e rendere attrattive le corsie, soprattutto nelle prime linee, oggi disertate e progressivamente spopolate, non basta attribuire incentivi a medici e infermieri ma occorre puntare sulla riforma delle reti di cura e intervenire con specifici adeguamenti contrattuali e lavorativi puntando anche sul benessere organizzativo e sul welfare aziendale. E' quanto emerge dalla sessione di studio e di confronto tra esperti, politici e addetti ai lavori, promossa dall'Osservatorio Innovazione di Motore Sanità in una tavola rotonda che si è svolta ieri a Roma presso la Sala Capranichetta dell'Hotel Nazionale di Piazza Montecitorio.

«Tutti gli indicatori e gli studi di settore e i dati Ipsos - sottolinea Claudio Zanon direttore scientifico di Motore Sanità - mostrano che gli italiani vogliono che il primo investimento per la loro Salute sia indirizzato a rendere i pronti soccorso più efficienti rendendo agibili, in parallelo e non in alternativa, sia le articolazioni della sanità ospedaliera sia di quella territoriale».

Alla tavola rotonda, moderata da Luciano Flor ex direttore generale della Sanità della Regione Veneto, sono intervenuti tra gli altri Walter Locatelli, della Direzione scientifica di Motore Sanità, Enrico Rossi, già Presidente Regione Toscana, Carmelo Gagliano, Componente del Comitato Centrale Fnopi e Presidente dell’Opi di Genova, Annamaria Parente, già presidente della Commissione Sanità della diciottesima legislatura, Francesco Gabrielli, direttore del Centro nazionale per la telemedicina e le Nuove tecnologie assistenziali Iss, Fabio De Iaco, Presidente Simeu (Società italiana di Medicina d’emergenza Urgenza, Rossana Boldi, già Vice presidente XII Commissione (Affari Sociali della Camera).

Sotto i riflettori i dati sulla numerosità degli operatori sanitari nelle regioni italiane e nei vari paesi europei in rapporto alla tipologia dei rispettivi contesti sanitari, la retribuzione degli operatori sanitari in rapporto al costo della vita in Europa. Numeri da cui emerge una Sanità italiana che rispetto ai punti fermi dell'universalismo ed equità sanciti in Costituzione è sempre più in affanno.