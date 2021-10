Green pass, ieri oltre un milione di certificati scaricati (e le terze dosi di vaccino superano le prime)

Nuovo record. Ieri dagli italiani sono stati scaricati oltre un milione di Green pass (1.049.384 per la precisione), un record finora mai raggiunto, secondo i dati del portale ufficiale del governo. 914 mila sono stati scaricati dopo i tamponi fatti, mentre 130 mila in seguito a vaccinazioni. Proprio sul versante vaccini c'è da segnalare che ieri per la prima volta le terze dosi (49.660) sono stati più delle prime vaccinazioni, che si sono fermate a 44.376. Gli italiani completamente vaccinati ieri sono stati 89.078.

Green pass, Burioni: convincere gli indecisi a vaccinarsi

«Adesso che il Green pass è realtà, bisogna convincere quelli che non si sono ancora vaccinati» contro Covid-19. «Pochi sono fanatici e amen, molti sono spaventati e hanno soltanto paura». Sono le parole del virologo Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che via Twitter esorta al dialogo con chi non ha ancora fatto l'iniezione scudo per timori. «Lo Stato deve parlare con loro - scrive Burioni - Sono in fila alle farmacie e lì qualcuno deve andare a spiegargli le cose».​