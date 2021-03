L'infermiera coccola il bambino col Covid: la foto è commovente. Il racconto della mamma

L'infermiera e il bambino di 7 mesi contagiato dal Covid, una foto che ha commosso l'Italia. Lo scatto che ha fatto ormai il giro del web viene da Ancona, dall'ospedale Salesi dove lo scorso 3 marzo il piccolo Matteo Maurizio, di appena 7 mesi, era ricoverato per un delicato intervento per via di un problema all'intestino: sia lui che la sua mamma erano risultati positivi al Covid.

APPROFONDIMENTI IL CASO Ospedale scambia i corpi di due pazienti morti per Covid-19 e la... STUDIO COLDIRETTI Covid, il 70% degli italiani ha rinunciato alle cene a casa di amici:...

Al quotidiano Il Resto del Carlino, la mamma, Roberta Ferrante, ha raccontato di aver portato il figlioletto al Salesi: intorno alle 20 le è stato comunicato che il tampone fatto prima di entrare in ospedale era positivo per entrambi. «Non si capiva cosa gli dovesse accadere, finché una dottoressa non mi ha detto “suo figlio non lo lascio fino a che non risolviamo il problema”. Alle 2 di notte gli hanno fatto un’ecografia: il suo intestino era rovesciato».

Ricoverato in terapia intensiva, il bambino doveva ovviamente restare da solo, mentre la mamma era stata mandata a casa in quarantena: così un’infermiera gli ha fatto compagnia, coperta dalla tuta protettiva necessaria per proteggersi dal virus. Ha giocato con il bimbo accarezzandolo e tranquillizzandolo. «Quella foto è stupenda - ha detto la mamma - un simbolo dell’abbraccio protettivo al mio bambino». «Un simbolo di umanità e professionalità», aggiunge. Dopo circa una settimana, la donna ha potuto rivedere il bimbo in una stanza isolata: ora il piccolo Mattia è stato dimesso ed è tornato a casa, e la mamma ha scritto una lettera di ringraziamento per i medici e gli infermieri che sono stati vicino sia a lei che al bimbo. «Il personale è stato esemplare, non lo dimenticherò - le sue parole - vedere quella foto lontana da mio figlio è stato un ritorno alla vita».