Ospedale scambia i corpi di due pazienti morti per Covid-19 e la famiglia seppellisce la persona sbagliata

Un ospedale privato di Natal, Brasile, ha scambiato i corpi di due pazienti morti per Covid-19. Durante il tentativo di liberare il corpo del pensionato Gerde Luís Xavier Damasceno, 63 anni, i membri della sua famiglia hanno scoperto che la salma dell'uomo era già stata consegnata a un'altra famiglia, che l'ha seppellita.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 2.045 positivi e 52 morti: l'indice di... GRAN BRETAGNA Covid, ha un tumore ma non può essere operato per la pandemia:... L'EPIDEMIA Covid ad Avellino, giornata nera:storico dirigente Cisl tra le...

Il caso è stato confermato dall'Hospital do Coração, che si è rammaricato dell'errore e ha assicurato che fornirà assistenza alle famiglie. Secondo i membri della famiglia, Gerde Luís ha trascorso circa due settimane ricoverato in ospedale per il coronavirus ed è stato in terapia intensiva, intubato per quattro giorni, e è deceduto intorno alle 5 del mattino. I familiari dell'uomo hanno riferito di essere stati avvertiti del decesso del loro congiunto dal nosocomio dopo l'accertamento della morte del paziente.



Il figlio, Gerdian Cabral, ha preso un appuntamento con le pompe funebri per ritirare il corpo di suo padre, ma quando è arrivato sul posto, è stato informato che il corpo dell'uomo era già stato rilasciato e la documentazione conteneva la firma di un'altra persona.



In una nota, l'ospedale do Coração ha riferito che all'alba di martedì due pazienti maschi ricoverati nella terapia intensiva dell'ospedale erano deceduti e le famiglie erano state informate in modo che potessero fare il riconoscimento dei corpi.



«Il figlio di uno dei pazienti, quando è arrivato all'obitorio dell'ospedale, ha riconosciuto il corpo dell'altro paziente deceduto come il corpo del padre», ha informato l'ospedale.



La direzione dell'ospedale si è rammaricata del caso e ha riferito che sta prendendo tutte le misure necessarie con la casa funeraria in modo che ogni famiglia possa effettuare la sepoltura del proprio parente.

«Desidero seppellire mio padre. Ho già perso mio fratello di 36 anni il 18 febbraio. La mia famiglia è molto scossa, io sono molto scossa e, purtroppo, sto vivendo un tale imbarazzo, in un periodo come questo, fa molto male», ha detto Gerdian, secondo quanto riportato da O Globo.



La bara non è stata aperta durante la sepoltura a causa del rischio di contaminazione e, quindi, la famiglia si è accorta dell'errore solo quando ha ricevuto la telefonata dell'ospedale durante la notte di martedì. Entrambe le famiglie hanno detto che intendono andare in tribunale contro l'ospedale.