Morbillo, picco dei casi a marzo: in Italia sono 805 da inizio anno

È picco dei casi di morbillo dal primo gennaio al 31 marzo 2018. In questo periodo sono stati segnalati in Italia 805 casi, di cui 207 nel mese di gennaio, 272 nel mese di febbraio e 326 nel mese di marzo. Evidente l'aumento costante di malati registrato dall'ultimo bollettino pubblicato dall'Istituto superiore di sanità (Iss). C'è però una buona notizia: rispetto ai primi tre mesi del 2017, quando furono in totale 1.755 i contagiati, il numero dei casi nello stesso periodo del 2018 è dimezzato. L'età media dei casi è stata di 25 anni.



Sono stati segnalati 175 casi in bambini di età inferiore a 5 anni di età, di cui 61 avevano meno di un anno. Il 92% dei casi non era vaccinato al momento del contagio. Sono stati segnalati 4 decessi che si aggiungono ai 4 segnalati nel 2017. Per quanto riguarda l'incidenza 'geograficà, l'ultimo report dell'Iss evidenzia come la Regione Sicilia faccia registrare quella più alta (31,9 casi su 100 mila abitanti), seguita dalla Calabria e dal Lazio (13,8 e 9,4 su 100mila abitanti rispettivamente).

Venerdì 4 Maggio 2018, 18:47 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA