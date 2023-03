Obesità, un sondaggio rivela: i social hanno aumentato lo stigma

Un sondaggio realizzato da YouGov in occasione del World Obesity Day 2023, dimostra che gli italiani sono inconsapevoli del problema obesità. Infatti, solo il 18% conosce la differenza tra obesità e sovrappeso. Disinformati sull’incidenza della malattia: il 47% sovrastima il numero di obesi in Italia (che sono invece il 20%), l’84% ritiene il problema sia aumentato a causa della pandemia e c’è pessimismo su un ritorno alla normalità.

Non solo. Il 72% degli Italiani pensa che nel nostro paese la discriminazione legata al peso sia più rilevante rispetto al passato e che in questo senso media e social media abbiano una notevole responsabilità. Per il 69%, il sovrappeso può portare a un isolamento dal resto della società e difficoltà nell’avere relazioni affettive. Per il 60% è causa di atti di bullismo. Per il 61% degli italiani l’essere in sovrappeso o obesi comporta disparità nel mondo del lavoro, può causare difficoltà nel trovare un impiego e si riflette in salari più bassi.

Problemi che meritano sempre più attenzione: le ultime stime dell’Organizzazione mondiale della sanità rivelano che sono sovrappeso oppure obesi il 50% degli adulti e il 30% dei bambini e adolescenti del pianeta (e, nell'età pediatrica, la Campania è maglia nera), questi numeri sono in crescita. Informare e sensibilizzare sul problema per combattere lo stigma sono tra gli obiettivi del sondaggio Allurion.