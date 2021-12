Pillola abortiva, negli Stati Uniti si potrà ricevere per posta

In Italia e soprattutto nel Mezzogiorno è ancora poco diffusa, mentre il governo americano ha tolto, in maniera permanente, le restrizioni per accedere alla pillola abortiva. La decisione della Food and Drug Administration, l’agenzia federale, permetterà di ricevere il farmaco direttamente per posta, invece di doversi presentare di persona in farmacia, mostrando la richiesta del medico. E la stessa richiesta potrà essere spedita a casa dopo un consulto in videochat, senza presentarsi nello studio medico o in ospedale. Anche se in tutto il percorso resta fondamentale un adeguato sostegno psicologico.

Così il ricorso alla Ru486 diventerà sempre più accessibile e le donne del Texas, paese in cui l'interruzione di gravidanza è vietata dopo sei settimane, non dovranno più affrontare un viaggio per andare in un altro Stato e sottoporsi a intervento, oppure anche solo per farsi visitare. Ma qesta opzione acuirà le divisioni nel Paese, sempre più polarizzato. Sono attese decine di ricorsi in tribunale. In diciannove Stati, soprattutto nel Sud e nel Midwest, le visite in remoto, attraverso il video-collegamento, sono proibite.

Lo scontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e gli Stati conservatori, dunque, si sposterà sulla pillola, il cui uso - secondo i dati dei Centri federali sanitari, i Cdc - è in forte aumento: il 54 per cento degli aborti entro le prime dieci settimane è avvenuto attraverso il ricorso ai farmaci.