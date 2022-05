Premio Tesi HHT, online il bando sulla malattia rara e multisistemica

Al via l’edizione 2022 del Premio Tesi HHT, quattro riconoscimenti ciascuno del valore di 1500 euro per i migliori lavori di tesi in materia di teleangectasia emorragica ereditaria. Obiettivo: promuovere lo studio e la ricerca su questa patologia rara, complessa in quanto multi-sistemica ed estremamente variabile nelle sue manifestazioni.

Possono partecipare al bando i laureati, gli specializzati o i dottori di ricerca con titolo conseguito tra il 1° giugno 2020 e il 10 luglio 2022 nelle classi di Medicina e Chirurgia, Biologia, Scienze Chimiche, Biotecnologie mediche, Farmacia, Chimica e Tecnologie farmaceutiche, Ingegneria biomedica, Psicologia, e con tesi inerenti alcuni dei molteplici aspetti della patologia (articolazioni cliniche, sociali, storiche, assistenziali, biologiche, tecnologiche, scientifiche, economiche ed etiche).

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, possono essere presentate dal 6 maggio 2022 al 15 luglio 2022 esclusivamente via mail all’indirizzo info@hhtonlus.org e saranno valutate da una commissione di espert secondo i criteri stabiliti dal bando disponibile al seguente link: https://bit.ly/bandopremiotesiHHT