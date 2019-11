Le nuove frontiere della radioterapia al centro di un incontro multidisciplinare, che, il prossimo 8 novembre, farà dell’ospedale del Mare il punto di incontro e confronto dei radioterapisti, chirurghi ed oncologi campani, ogni giorno impegnati nella cura dei tumori cerebrali, del distretto testa collo, polmonari, prostatico e rettale, tra i più diffusi in regione.



Il moderno reparto di Radioterapia dell’ospedale del mare si racconterà, presentando la tecnologia all’avanguardia in uso quotidianamente e l’esperienza clinica. Il padrone di casa, il direttore Cesare Guida, aprirà il congresso in presenza delle autorità e della dirigenza dell’Asl Napoli 1 centro, primi sostenitori degli sforzi protesi a fare dell’ospedale del mare un fiore all’occhiello della sanità campana. © RIPRODUZIONE RISERVATA