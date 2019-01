Sanità, il ministro Grillo nella bufera tra scienziati schedati e spoils system al ribasso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 8 Gennaio 2019, 08:00

Lo spoils system si può fare, basta farlo bene. Nella sanità lo usò Rosy Bindi, solo per fare un esempio. E rientra, non sempre e non per tutto, nella facoltà di chi arriva al potere sostituire in certe mansioni di responsabilità chi c'era prima. Il problema è che grandi luminari della scienza e della sanità d'impronta M5S non ce ne sono (anche se la ministra Grillo dice che il colore politico non conta: «Noi premiano la meritocrazia») e in più schedare gli scienziati sulla base delle loro preferenze partitiche non è politicamente corretto. E infatti s'è scatenata la bufera sul presunto «dossieraggio», così lo chiama il Pd che vuole la testa della Grillo (lei: «Ho solo chiesto qualche informazione sugli ex membri del Consiglio) ma forse anche le indagini sui professori, se proprio vanno fatte, andrebbero fatte bene. E invece quelle del papello Grillo - uscito per mano di qualchen parlamentare pentastellato scontento per non avere avuto dalla ministra la carica o gli incarichi cui aspirava? - contengono svariate inesattezze politico-biografiche su tre docenti famosi: l'ex vicepresidente del CCS, Elio Cardinale, di cui si fa notare che è sposato con la magistrata Anna Maria Palma (che lavorava con Schifani da presidente del Senato e non da ministro); il prof. Francesco Bove, che mai ha collaborato con il quotidiano indicato nella schedatura; e Antonio Colombo, luminare di cardiologia che non è vero che ha operato Berlusconi nel 2006 per la sostituzione della valvola aortica.