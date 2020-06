Sanità, la proposta M5S: ​«Istituire il sistema di emergenza sanitaria territoriale 118»

«Istituire il sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 finalizzato ad assicurare la gestione sul territorio delle emergenze e delle urgenze sanitarie attraverso la geocalizzazione e basato su un’organizzazione dipartimentale. È questo l’obiettivo del ddl che ho presentato e che è stato incardinato questa mattina in commissione Igiene e Sanità del Senato. Un testo snello di cinque articoli che prevede importanti disposizioni anche per il personale. Si prevede infatti la distinzione del personale da quello ospedaliero, stabilmente dedicato al servizio di emergenza territoriale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli infermieri del Set 118 saranno assunti mediante procedure concorsuali pubbliche e dovranno avere una formazione professionale nell’area dell’emergenza». Lo annuncia, in una nota, la senatrice del M5S Maria Domenica Castellone, della commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama.



Non solo, aggiunge, «per i mezzi mobili di soccorso il Set 118 si avvarrà di personale formato per le funzioni di autista soccorritore. infine, l’attività di trasporto potrà essere affidata alle associazioni di volontariato sanitario attraverso specifiche convenzioni che indichino i requisiti dei mezzi di soccorso e del personale, adibito alla rete dell’emergenza, incaricato delle funzioni di autista soccorritore. Si tratta di un provvedimento fondamentale per organizzare uno dei servizi più importanti della nostra sanità per garantire ai cittadini un’assistenza adeguata in situazioni di emergenza». © RIPRODUZIONE RISERVATA