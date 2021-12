Scuole, vacanze di Natale più lunghe a causa di Omicron? Le mosse del governo, cosa può accadere davvero

A suggerirlo ieri è stato Massimo Galli: «Se la situazione Covid in Italia dovesse peggiorare, si potrebbe pensare ad allungare le vacanze scolastiche di Natale per i piccoli non vaccinati». Per l'ex direttore di reparto delle Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, «I bambini sotto i 5 anni che non sono vaccinati contro il Coronavirus hanno un maggior rischio di diffondere l’infezione» e, quindi, «non sarebbe male» che le scuole...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati