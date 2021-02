Covid, arriva il test rivoluzionario: «I risultati sul telefonino in 10 minuti grazie a una chiavetta»

Nuovo rivoluzionario test Covid: fornisce risultati sugli smartphone in 10 minuti. I test sul coronavirus sviluppati dai ricercatori francesi vengono effettuati utilizzando un dispositivo non più grande di una chiavetta USB. I ricercatori affermano che il loro test è tre volte più veloce di un test dell'antigene a flusso laterale e quasi altrettanto standard dei test PCR più lenti, ma più affidabili e comunemente usati. Il test del prototipo, chiamato CorDial-1, non è stato ancora approvato per l'uso. Ma le prove iniziali su 300 campioni hanno mostrato un tasso di precisione del 90% rispetto alla PCR, sia per i risultati negativi sia per quelli positivi.

Il test del prototipo può fornire risultati entro 10 minuti e può essere utilizzato fuori dal laboratorio, secondo il team che lo sviluppa. Mentre il test PCR richiede in genere ore e un lavoroi di laboratorio. Il test viene eseguito utilizzando il dispositivo delle dimensioni di una grande chiavetta USB. Quando è collegato a uno smartphone, la corrente viene visualizzata come segnale su un grafico. Il test CorDial-1 utilizza frammenti di anticorpi chiamati “nanobodies”. Derivano dai camelidi - un gruppo che include cammelli, dromedari, lama e alpaca - perché sono più stabili degli anticorpi di altre creature.

Il test funziona innestando nanobodies sulla superficie di un elettrodo. Quando questi nanobodies entrano in contatto con la proteina spike del virus Covid-19, interagiscono per produrre un cambiamento nella corrente elettrica attraverso l'elettrodo. Quando l'apparato di test è collegato a uno smartphone, la corrente viene visualizzata come un segnale su un grafico. «A seconda dell'altezza del segnale, puoi dire se sei Covid positivo o negativo», ha spiegato Sabine Szunerits. Il ricercatore dell'Università di Lille sta lavorando al progetto con scienziati dell'Università di Marsiglia e del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica. La fase successiva del progetto prevede l'esecuzione di una prova di tre mesi su più di 1.000 persone.

