Trapianti, scoperto il gene che provoca rigetto organi

Un gene provoca il rigetto nei di organo. E' la scoperta condotta dalla Columbia University di New York e alcuni centri europei, tra cui Città della Salute e Università di Torino. Lo studio è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine. I ricercatori hanno identificato il gene LIMS1 che, quando diverso tra donatore e ricevente, cioè incompatibile, contribuisce a peggiorare la riuscita del trapianto. La scoperta aiuterà a migliorare la scelta dei donatori.