L'istituto Pascale tra i promotori del progetto per migliorare le terapie dei tumori

Al via la nuova sfida per il Pascale: progredire la cura e la ricerca sul cancro migliorando l’accesso globale ai test diagnostici più innovativi e alle cure oncologiche personalizzate.

L’istituto dei tumori di Napoli partecipa alla nuova Lancet Oncology Commission focalizzata sulla genomica del cancro e sull'oncologia di precisione. Da oggi e per i prossimi due anni Il Pascale collaborerà con un team internazionale di esperti impegnato a migliorare l'accesso globale ai test diagnostici più innovativi e alle cure oncologiche personalizzate.

La commissione inizierà esaminando le problematiche che sono affrontate dai sistemi sanitari e dagli oncologici di tutto il mondo per l'adozione diffusa dei test molecolari nella pratica clinica. Il team di esperti internazionali elaborerà soluzioni pratiche per garantire equità di accesso alle tecnologie più innovative per la diagnosi e il trattamento del cancro. La commissione analizzerà anche le barriere che impediscono la condivisione di dati sanitari e genomici per perfezionare le conoscenze attuali e sviluppare nuovi approcci terapeutici.

Il direttore del dipartimento di ricerca traslazionale del Pascale e presidente dell’international quality nework fro pathology, Nicola Normanno è stato individuato come uno degli otto coordinatori della Commissione, a cui partecipano prestigiose istituzioni internazionali come Icgc-Argo, Esmo, Iarc/Who Fda e molte altre.

«L'iniziativa internazionale annunciata oggi è cruciale per favorire il pieno accesso di tutti i pazienti oncologici ai test molecolari oggi disponibili per l'enorme sforzo di ricerca e tecnologico messo in campo negli anni da molti centri compreso il nostro Istituto, che qui vede ancora una volta riconosciuto come uno dei referenti internazionali nell'oncologia molecolare e nella medicina di precisione», dice il direttore scientifico del polo oncologico Alfredo Budillon.

«La partecipazione del Pascale a questa importante iniziativa sottolinea la sua rilevanza internazionale e ne riconosce il ruolo centrale nel promuovere l’oncologia di precisione basata sulla profilazione genetico-molecolare dei tumori», dice il direttore generale dell’Irccs partenopeo, Attilio Bianchi.