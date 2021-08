Ue, ridotti i livelli contaminanti nel cibo: da fine agosto, fissati nuovi tetti per il cadmio e il piombo

La battaglia contro i tumori parte dal cibo. E l'Unione europea parte da qua. Arriva la stretta dell'Europa sui metalli pesanti nel cibo. Per dare concretezza al suo piano d'azione per la lotta contro il cancro, Bruxelles ha deciso di fissare nuovi livelli massimi di cadmio e piombo in un'ampia gamma di prodotti alimentari. Dal vino alle frattaglie, passando per il sale, la frutta, la verdura e il cioccolato, sono svariati gli alimenti che a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati