Vaccini, da Pfizer ad AstraZeneca a Moderna: pro e contro dei medicinali in uso in Italia

Tempi di somministrazione, effetti collaterali, quantità di dosi in arrivo in Italia: la campagna vaccinale nel nostro paese va avanti, seppure tra ritardi nelle consegne e polemiche. Tante le domande su come i vaccini in distribuzione agiscano sul nostro organismo, soprattutto dopo le contraddizioni e la comunicazione confusa su AstraZeneca. Negli ultimi giorni sono state parecchie le disdette per quanto riguarda il siero anglo-svedese....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati