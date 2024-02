Fulbrighters Fredericiani: il successo del terzo incontro annuale alla Federico II di Napoli

Il 27 febbraio l’Aula Guarino dell’Università Federico II di Napoli ha ospitato il terzo incontro annuale dei Fulbrighters Fredericiani, il network che riunisce i borsisti Fulbright italiani ed americani dell’Università Federico II. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con il Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli e la Commissione Italiana Fulbright, ha visto un’ampia partecipazione, segnando un momento importante nel calendario degli eventi realizzati in occasione degli 800 anni dell’Ateneo fredericiano.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali di alcuni rappresentanti del mondo accademico, consolare e civico. Davide Marocco, delegato per l’internazionalizzazione dell’Ateneo fredericiano, ha dichiarato: «L’incontro dedicato al programma Fulbright si pone nel solco della tradizione del nostro Ateneo, ove l’internazionalizzazione è di casa da 800 anni. Fin dal 1224, l’Ateneo ha sempre ripudiato i localismi, ponendosi come punto di riferimento per una comunità più vasta, che trascende i confini nazionali». Amedeo Arena, delegato per l’internazionalizzazione del Dipartimento di giurisprudenza della Federico II ed organizzatore dell’evento, ha aggiunto: «Questo incontro ha evidenziato come il Programma Fulbright costituisca un vero e proprio scambio accademico tra Italia e USA, in quanto non solo consente ai cittadini italiani di recarsi presso le università americane per motivi di studio, ricerca e insegnamento, ma permette anche ai cittadini statunitensi di soggiornare presso le università italiane. Questa iniziativa ha messo inoltre in luce l’importanza del dialogo transatlantico, che arricchisce gli individui e le comunità, facilitando non solo il trasferimento di conoscenze, ma anche l’intreccio tra diverse culture». Maura Striano, assessora all’Istruzione ed alle Famiglie del Comune di Napoli e professoressa di pedagogia generale presso l’Ateneo federiciano, ha ricordato la propria esperienza di borsista: «Ho partecipato al Programma Fulbright nel 1995. È stata una esperienza culturale e formativa importante che consiglierei a tutti.

Ad oggi, continuo a collaborare e a scambiare idee e progetti con colleghi e amici che ho conosciuto allora. Italia e USA sono molto più vicine di quanto si possa immaginare».

Antonella Brancaccio, Console onorario d'Italia nella città di Orlando, Florida, ha lodato l’iniziativa: «Il prof. Arena ha organizzato un evento straordinario che ha trattato dell’argomento sotto i punti di vista più rilevanti. È stato interessante ascoltare le storie degli studenti che hanno sottolineato come questa esperienza abbia segnato il loro cammino in diversi modi. Ben vengano queste iniziative che arricchiscono il nostro bagaglio culturale!».

Ai saluti istituzionali hanno fatto seguito due sessioni informative: la prima, a cura del Consolato generale degli Stati Uniti a Napoli, ha riguardato i visti necessari per effettuare soggiorni di studio, insegnamento e ricerca negli USA, la seconda, a cura della Commissione Italia Fulbright, si è concentrata sui diversi bandi rientranti nel programma Fulbright. A tale riguardo, Maximilian Aviles, Console e Capo dell’Ufficio visti del Consolato generale degli Stati Uniti a Napoli, ha dichiarato: «L'evento dei Fulbrighters Fredericiani ha fornito al Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli l’opportunità di evidenziare l'importanza del programma Fulbright. Inoltre, siamo stati lieti di illustrare agli studenti come possono ottenere un visto americano nel caso in cui scelgano di studiare o fare esperienze di scambio accademico negli Stati Uniti».

Federica di Martino, educational advisor presso la Commissione Fulbright Italia, ha aggiunto: «Per chi, come me, si occupa della promozione del programma Fulbright, una rete come Fulfred è preziosa: le “Fulbright Stories”, che grazie alla rete possiamo raccontare ad ogni incontro, sono lo sfondo ideale a partire dal quale presentare i bandi del Programma Fulbright. Le esperienze di borsisti ed ex borsisti testimoniano di come il Programma Fulbright, pur avendo quasi 80 anni di vita, sia estremamente vitale e pronto a raccogliere le principali sfide del nostro tempo, offrendo ai borsisti un'esperienza unica, grazie alla combinazione di eccellenza accademica, networking di alto profilo e ruolo da cultural ambassador».

Si è poi tenuta una tavola rotonda, ove borsisti ed ex borsisti Fulbright italiani e statunitensi hanno condiviso le proprie esperienze di scambio accademico. Fulvio Pastore, partner dello studio legale SILS di Milano ed ex borsista Fulbright presso la Columbia University, ha dichiarato: «Posso solo dire che un borsista Fulbright è per sempre. Partecipare a questo durevole ma ancora validissimo programma, e gli studi all'estero che ne conseguono, equivale a spalancare una porta di esperienze e conoscenze che ci accompagneranno per tutta la vita, professionale e personale. Per me è stato così, come per tutti gli altri e le altre 'Fulbrighters’ che ho conosciuto in questi decenni».

Cat del Buono, già borsista Fulbright presso il Dipartimento di studi umanistici della Federico II ed ora dottoranda presso il medesimo dipartimento, ha commentato: «Il Programma Fulbright mi ha permesso di soggiornare a Napoli e di lavorare con dei docenti fredericiani di area umanistica, cosa che non avrei mai potuto fare senza il sostegno di questa prestigiosa borsa di studio. Ho avuto la possibilità di elaborare un progetto di ricerca sulla violenza domestica. Ora sono tornata a lavorare in qualità di dottoranda con lo stesso team della Federico II per continuare a concentrarmi sulla prevenzione di questo preoccupante fenomeno. Mi trovo molto bene e non vorrei essere in nessun'altra università!».

Inoltre, Michael Sommeling, proveniente dal New Jersey ed attualmente Fulbrighter presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione dell’Università Federico II, ha dichiarato: «Prendendo parte al FulFred Meetup 2024 ho ascoltato con grande interesse i progetti e le esperienze degli altri borsisti Fulbright in visita presso l’Università Federico II. Tale incontro mi ha aiutato a collocare la mia ricerca Fulbright in un contesto più ampio, quello dei complessi problemi globali che gli Stati Uniti e l'Italia devono affrontare insieme».

Del pari, Lucas DiCerbo, originario di Boston ed al momento borsista Fulbright presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Ateneo fredericiano, ha dichiarato: «Mi ha fatto molto piacere vedere un tale interesse per il Programma Fulbright ed è stato un onore condividere la mia esperienza di scambio accademico con altri borsisti Fulbright ed aspiranti tali. Grazie alla borsa Fulbright, ho avuto l’opportunità non solo di effettuare un soggiorno di ricerca presso l’Università Federico II, ma anche di esplorare la città di Napoli e di conoscere i suoi abitanti». Infine, Amanda Pascali, originaria del Texas ed ex borsista Fulbright presso l’Università di Messina, ha dichiarato: «Il mio progetto di traduzione in inglese delle canzoni popolari del Sud Italia è iniziato come un progetto Fulbright e ha successivamente raccolto un pubblico di milioni di persone in tutto il mondo. È stato un piacere presentare il mio adattamento di ‘O surdato ‘nnammurato (A soldier in love) nell’ambito dell’incontro dei Fulbrighters Fredericiani organizzato presso l’Università Federico II».