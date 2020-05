Cambridge alza bandiera bianca: lezioni online fino all'estate 2021

C'è già chi pensa, seriamente, alla prossima stagione. Così, l'Università di Cambridge si sposterà sul cyberspazio dal prossimo settembre per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. Il prestigioso ateneo britannico, riporta Sky News, terrà tutte le sue lezioni online nell'anno accademico 2020/2021. L'annuncio segue una simile iniziativa da parte dell'Università di Manchester.



