Per l’inizio dei master NIB Architettura|Ambiente e Progettazione|Bim, ideati e diretti dall’architetto Luigi Centola, bisognerà aspettare l’autunno. Il via è previsto per il prossimo 10 novembre presso la stazione marittima di Salerno firmata da Zaha Hadid. Ma per accedere alle 20 borse di studio messe a disposizione da NewItalianBlood, per un totale di 35mila euro, c’è tempo fino al 20 luglio. L’obiettivo è quello di premiare il merito a sostegno di giovani progettisti under 35. Con un occhio di riguardo per i nati, domiciliati o residenti in Campania: a loro, infatti, sono riservate 10 borse di studio dal valore 3.500 euro ciascuna. La richiesta di partecipazione al master Architettura|Ambiente con borsa di studio NIB dovrà pervenire all'indirizzo mail master@newitalianblood.com entro il 20 luglio 2020. Inoltre, in via eccezionale, al miglior candidato sarà assegnata una borsa speciale del valore di 5mila euro. Non solo: NewItalianBlood organizza anche un premio per tesi di laurea in progettazione, in scadenza il prossimo 31 luglio, per riservare ai vincitori premi e borse di studio.



Intanto, sono tutti al femminile i tre lavori appena ultimati da tre giovani progettiste salernitane. Se Flora Felice Arrichiello ha firmato un progetto di recupero dell’ex mercato ittico Salerno, Luisa Santoriello e Sabrina Cruoglio si sono occupate di progetti di riuso di beni confiscati: il primo, a San Cipriano d’Aversa, propone il riuso del bene con playground e spazi pubblici; il secondo, a Villa Literno, con orti sociali e serre. © RIPRODUZIONE RISERVATA