Raccontare le sentenze della Corte di giustizia: un workshop all’Università Federico II

Il 21 e 22 marzo si terrà nell’Aula Guarino dell’Università Federico II il secondo incontro del progetto “Rediscovering European Integration Through Legal Storytelling” (PRIN 2022), coordinato dai professori Amedeo Arena (Università Federico II), Mario Riberi (Università di Torino) e Maria Eugenia Bartoloni (Università Vanvitelli).

Tale progetto di ricerca, che coinvolge tre unità di ricerca (Università Federico II, Università di Torino e Università Vanvitelli), si propone di analizzare le pronunce più importanti della Corte di giustizia europea alla luce del loro contesto storico di riferimento, mettendo inoltre a fuoco i protagonisti delle vicende giudiziarie che hanno profondamente influenzato il processo d’integrazione europea.

Questo incontro, che fa seguito all’evento inaugurale tenutosi lo scorso autunno presso gli Archivi Storici dell’Unione Europea a Firenze, costituirà un’occasione di confronto tra esperti di diverse discipline giuridiche e storiche.

Oltre venti studiosi, provenienti da università italiane ed estere, si riuniranno a Napoli per presentare i risultati preliminari delle proprie ricerche o per fornire suggerimenti e spunti di riflessione agli altri ricercatori partecipanti al progetto.

«Il diritto dell’Unione europea è percepito da molti come un fenomeno che si colloca lontano dal cittadino» ha commentato Amedeo Arena, ideatore del progetto e responsabile dell’unità incardinata presso l’Università Federico II, “eppure, tale diritto si è sviluppato proprio grazie all’iniziativa dei cittadini che hanno deciso di adire un giudice per affermare i propri diritti. Tali azioni hanno infatti dato luogo a pronunce giurisprudenziali che enunciano principi applicabili a tutti i cittadini europei. Questo progetto di ricerca intende perciò spingersi al di là del testo delle sentenze della Corte di giustizia, per individuare e conoscere questi protagonisti, talvolta inconsapevoli o dimenticati, del processo d’integrazione europea».

La prof.ssa Bartoloni, responsabile dell’Unità di ricerca dell’Università Vanvitelli, ha aggiunto «Le sentenze della Corte di giustizia che definiamo "storiche" sono spesso cristallizzate in una narrativa che, pur cogliendone il senso di innovazione, non esaurisce affatto la loro portata innovativa. Il workshop del 21 e 22 marzo, attraverso il metodo dello storytelling, ci consentirà di evidenziare anche i profili non esplorati o poco valorizzati di queste sentenze. Ogni studioso, attraverso la propria sensibilità scientifica, ci accompagnerà nel contesto storico, fattuale e politico che ha fatto da cornice a ciascuna sentenza e che l'ha resa una grande o piccola pietra miliare dell'integrazione europea».

«Questo secondo workshop è un punto importante nello sviluppo del nostro progetto, soprattutto per quanto riguarda la metodologia applicata, secondo me davvero innovativa, dello storytelling» ha dichiarato il prof. Riberi, responsabile dell’Unità di ricerca dell’Università di Torino. «Si tratta, in altre parole, di raccontare le sentenze che hanno fatto l’Europa, contribuendo alla pace ed all’integrazione tra nazioni che, per secoli, sono state costantemente in lotta. Ci stiamo soffermando inoltre sul ruolo dei giudici, degli avvocati generali, dei referendari, delle parti. Si tratta, insomma, di un progetto a più voci, di un incontro tra la storia delle sentenze e il contesto storico-politico in cui sono state pronunciate».