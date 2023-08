Premio Fabula 2023: Giancarlo Giannini super ospite della 13esima edizione

Un mondo più giusto e bello è possibile, basta non calpestare i sogni. Parte da qui la 13esima edizione del Premio Fabula, in programma da lunedì 28 agosto a sabato 2 settembre a Bellizzi. Nel Comune più giovane d’Italia convergono oltre 500 ragazzi da tutta Italia. Ognuno di loro ha scritto una storia, ha qualcosa da raccontare, chiedere, e soprattutto un futuro da disegnare.

Numerosi gli ospiti di questa edizione tra cui: Massimiliano Gallo che aprirà la rassegna: Paolo Conticini; Pierluigi Pardo; Alfa; Nicola Grattieri e Giampaolo Morelli. Superospite Giancarlo Giannini chiude, il 2 settembre, la 13esima edizione del Premio letterario. Insignito in America con una stella sulla Walk of Fame di Los Angeles, l’attore, doppiatore e regista italiano, nella sua lunga carriera ha interpretato un'ampia gamma di personaggi: dall'operaio proletario al boss mafioso, dal protagonista di commedie all'italiana a quello di pellicole di impronta più drammatica, utilizzando con disinvoltura anche numerosissimi dialetti, sia meridionali sia settentrionali.

Legalità e devianza minorile, storia e memoria dell’Olocausto, lavoro e forza della religione, istruzione, sport e riscatto oltre i limiti fisici e mentali, educazione civica e impegno sociale, autismo e terapia dell’amore. Ecco gli argomenti al centro del Premio Fabula 2023, una bellissima occasione di crescita per i ragazzi. Si parte martedì 29 agosto con la presentazione del libro dello sceneggiatore e regista Manlio Castagna, “Barriera” (Piemme), il thriller che descrive un'Italia abitata da rabbia, paura, violenza e crimine. Subito dopo Mariella Zambrano magistrato, Presidente dell’Anm di Salerno.

Mercoledì 30 agosto i ragazzi incontreranno prima il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio e, a seguire, la Dottoressa Gemma Tuccillo, magistrato, già capo del Dipartimento della giustizia minorile e di Comunità. Poi Luciana Delle Donne, ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, fondatrice di “Made in carcere” Onlus, Presidente dell’associazione e della cooperativa sociale “Officina Creativa”. Infine un collegamento zoom speciale, quello con Edith Bruck, la poetessa (91 anni), testimone della Shoah.

Giovedì 31 è la volta di Simone Rovere Meloni, nominato Alfiere della Repubblica. Giovane pastore sardo, grazie all’appello della Caritas di Ales-Terralba (Oristano) è riuscito ad acquistare nuove pecore e mettere in sicurezza il terreno. Con lui anche Don Marco Statzu, responsabile diocesano Caritas Ales Terralba. Nella stessa giornata i creativi chiacchiereranno con Vincenzo Spinelli, testimonial paralimpico.

Venerdì 1 settembre è la volta di Agostino Burberi, Presidente Fondazione Don Lorenzo Milani. Sabato 2 settembre gli incontri si concludono con Alfonso Bufano e il figlio Amedeo, giovane disabile e autore di “La foresta incantata” e infine Nico Acampora, educatore e fondatore di PizzAut - nutriamo l’inclusione, ovvero la prima pizzeria italiana gestita da ragazzi autistici a Cassina de' Pecchi (nell'hinterland milanese).

Moderatrice di tutti gli incontri sarà la giornalista Concita De Luca, che affiancherà anche il giornalista di Italia 1 Gaetano Pecoraro la sera in Piazza del Popolo. Qui si conclude la tipica giornata Fabula con momenti musicali e d’intrattenimento di grande pregio, sempre con una particolare attenzione al mondo dei ragazzi. Tutti i giorni, dalle 16, tra l’Aula Consiliare e la biblioteca del Comune di Bellizzi, l’Arena Troisi (Via Nino Bixio) e Piazza Municipio si terranno i laboratori per gli oltre 500 dreamers del Fabula distinti per fasce d’età: bianchi (scuola elementare), blu (scuola media), verdi (scuole superiori e oltre).

Il 28 si parte con “Supereroi” (blu): con la docente Rachele De Prisco i creativi approfondiranno il tema di quest’anno. Niente personaggi muscolosi e acrobatici. I ragazzi devono capire che i loro punti forti sono i difetti e che per essere supereroi basta guardare al futuro con coraggio e senza la paura di osare. Martedì 29 “Scrivimi una canzone - le parole e la musica” con Piervito Grisù (verdi); il 30 laboratorio di Teatro con Maria Sannino (bianchi) e Luca Landi (blu); il 31 laboratorio di scrittura creativa con Emiliano Zottoli e Piervito Grisù (verdi). Nella stessa giornata anche il laboratorio con la Polizia Postale (blu, in Arena Troisi) e il laboratorio Bolle di Sapone in Piazza Municipio (bianchi). L’1 laboratorio di scrittura creativa e disegno con Giusy Volpe (bianchi). Fabula è realizzato con il patrocinio del Comitato Paralimpico Campania e il Comune di Bellizzi.