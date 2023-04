Scienze e Tecnologie Agrarie, ecco i primi laureati: utilizzeranno tecnologie innovative e sostenibili

Sono stati proclamati nella Sala Cinese del Dipartimento di Agraria i primi laureati magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie che hanno svolto l'intera tesi di laurea sperimentale alle BF - Bonifiche Ferraresi di Jolanda di Savoia. Francesca Devoto, Alfredo Lorenzo e Nausicaa Occhipinti hanno discusso con successo il proprio elaborato, conseguendo tutti la votazione di 110 e lode. La commissione di laurea era presieduta dal direttore del Dipartimento Danilo Ercolini. Alla cerimonia ha partecipato anche Francesco Pugliese, direttore Area R&S del Gruppo BF Spa.

Dall'anno accademico 2020/2021 è attivo un accordo quadro tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II, in particolare con il Dipartimento di Agraria, e BF Spa, il più importante gruppo agroindustriale italiano; la collaborazione è finalizzata al potenziamento delle competenze professionali e scientifiche degli studenti nel campo dell'agricoltura di precisione e quindi alla formazione di giovani professionisti in grado di utilizzare tecnologie innovative e sostenibili sempre più richieste dal mondo del lavoro.

«Complimenti ad Alfredo, Francesca e Nausicaa» si congratula con grande soddisfazione il direttore Ercolini. «Le competenze tecnico-scientifiche acquisite dai nostri neolaureati - sottolinea -offriranno loro l'opportunità di diventare figure di riferimento nel settore delle produzioni primarie, che rappresenta una delle eccellenze italiane. Mi risulta che, come molte altre studentesse e studenti dei corsi di studio del nostro Dipartimento, anche questi neodottori hanno già ricevuto le prime offerte di lavoro. La collaborazione con le imprese è fondamentale nei percorsi formativi; l'esperienza con Bonifiche Ferraresi andrà estesa ad altre realtà, credo che il futuro della didattica debba prevedere una formazione fatta con le imprese e per le imprese».

«La giornata odierna rappresenta il compimento di un percorso avviato ormai due anni fa tra il Gruppo BF Spa e l'Università Federico II, la cui collaborazione ha permesso a tre futuri professionisti del settore di poter trascorrere tre mesi del loro percorso accademico nel nostro campus di Jolanda di Savoia e quindi di poter approfondire le best practices in ambito agrotecnico, affiancati dai professionisti del Gruppo BF che, ad oggi, rappresenta un'eccellenza unica nel panorama europeo» ha dichiarato Francesco Pugliese, direttore Area R&S di BF Spa. «La formazione ha sempre rappresentato una leva fondamentale per il Gruppo BF e continuerà a farlo anche in futuro, attraverso nuove importanti iniziative, che ci consentiranno di preparare al meglio i professionisti di domani, garantendo loro un'offerta sempre più ampia e di qualità. Concludo facendo i nostri più sentiti complimenti a Nausicaa, Francesca e Alfredo».