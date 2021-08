Inglese al nido e alla materna. Al via da settembre in Emilia il progetto-pilota da 0 a 6 anni

“Sentire l’inglese”, il primo progetto in Italia che sperimenta (già dal prossimo autunno) l’approccio alla lingua inglese da parte dei bambini da 0 a 6 anni di età, iscritti ai nidi e alle scuole dell’infanzia dell’Emilia-Romagna. Si parte con 76 nidi e materne "pilota", in partnership con l'Università di Bologna per la parte pedagogica e la formazione di educatori ed insegnanti e al fianco dei comuni.

Gli asili nido sono nati in Emilia-Romagna: forse di qui la decisione di muovere da qui i passi avanti necessari per migliorare e qualificare i servizi all'infanzia, facendo da apripista a tutto il Paese. Con l'obiettivo di estendere ad ogni bambino e bambina la possibilità di accedere, senza costi per le famiglie, esattamente come avviene nelle scuole.