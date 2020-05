Scuola, no degli esperti all'ultimo giorno in classe: «Distanziamento impossibile». I sindacati: «Nessuna indicazione sul rientro in aula»

Tanto tuonò, che piovve. La scuola è in alto mare, le misure sanitarie per il rientro in classe non sono pronte. Le indicazioni annunciate a mezzo stampa che sarebbero arrivate ieri sul tavolo del Miur e che oggi avrebbero dovuto essere discusse con i sindacati «non esistono. Il Comitato non ha ancora prodotto nessun documento» che dia indicazioni su distanze, mascherine, mense, trasporti da passare in seconda battuta alla commissione guidata da Patrizio Bianchi. Lo spiega Annamaria Santoro, responsabile del Dipartimento contrattazione Flc Cgil nazionale che questa mattina ha presenziato con il segretario generale Francesco Sinopoli, all'incontro tra sigle sindacali, Miur e Comitato tecnico scientifico. La Santoro ha aggiunto: «La smentita è stata data ai sindacati direttamente dal coordinatore del Comitato Agostino Miozzo e per il Miur da Giovanna Boda capo dipartimento ministero Istruzione».

Scuola, ritorno a settembre. La task force: «Fino alle medie didattica in presenza»

Non solo. Il Comitato Tecnico Scientifico ha deliberato negativamente sulla possibilità di riaprire le scuole per l'ultimo giorno dell'anno scolastico. Il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, avrebbe spiegato che ieri pomeriggio tutti i componenti del Comitato hanno deliberato negativamente sulla possibilità di trascorrere l'ultimo giorno dell'anno scolastico in classe. Il presidente Miozzo avrebbe spiegato che il Comitato ha deliberato all'unanimità l'impossibilita di concludere l'anno scolastico a scuola perché sarebbe complicato gestire il distanziamento tra giovani e giovanissimi in un periodo in cui il contagio ancora esiste.

«A scuola a settembre»: sit-in in 16 città italiane. Il "sì" di Azzolina: «Priorità per il governo»

«Mi attengo alle indicazioni delle autorità sanitaria che in questo periodo di pandemia hanno guidato il Paese in modo scrupoloso e per il bene di tutti. Le emozioni e la gioia troveranno in altri momenti e in altre sedi la giusta collocazione. Dispiace non aver avuto la scuola come punto di aggregazione ma le responsabilità istituzionali ci devono accompagnare sempre, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Invitare famiglie e studenti ad una grande festa lo si può fare, ma non nelle scuole», dice Maddalena Gissi, leader della Cisl Scuola.

Scuola, nessun accordo sui concorsi: trattativa affidata a Conte

Intanto, i cinque maggiori sindacati del settore (Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams), si dicono «del tutto insoddisfatti» delle mediazioni politiche raggiunte fra i gruppi di maggioranza sul concorso per i precari della scuola ed hanno inviato ai ministeri competenti una richiesta di svolgimento del tentativo di conciliazione, sancendo formalmente lo stato di agitazione della categoria.



