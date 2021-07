Vaccino obbligatorio a studenti e docenti, i presidi: «L'alternativa è la Dad»

La scuola deve tornare in presenza: il Governo spinge in questa direzione e, per farlo, è pronto a mettere in campo tutte le strategie necessarie. Ma la strada è ancora in salita, si scaldano infatti gli animi sull'obbligo di vaccino per docenti e studenti.

Senza copertura vaccinale, infatti, si torna in dad con tutte le gravi ripercussioni sull'apprendimento, certificate dai test Invalsi: negli ultimi due anni il peggioramento è stato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati