Vaticano e pedofilia, i vescovi francesi ammettono: «Istituzioni responsabili della piaga degli abusi, problema sistemico»

Prima vittoria per le vittime della pedofilia in Francia. I vescovi riuniti a Lourdes per la periodica assemblea autunnale hanno finalmente riconosciuto (per la prima volta) che le violenze e gli abusi sui minori emersi grazie al rapporto della Commissione indipendente (CIASE) in oltre 70 anni sono da ascrivere ad una responsabilità istituzionale della Chiesa e non solo alla responsabilità personale dei singoli sacerdoti o vescovi.

