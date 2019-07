Eutanasia, il Comitato di Bioetica la distingue dal suicidio assistito, la battaglia che non piace ai cattolici deflagra in Parlamento

Martedì 30 Luglio 2019, 14:27 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 15:55

Roma - Il suicidio assistito non equivale all'eutanasia. Il Comitato Nazionale di Bioetica con un parere (non unanime) spariglia le carte del dibattito politico in corso e invita a distinguere. Il documento che non piace ai cattolici e non mancherà di far discutere, è stato approvato per svolgere «una riflessione sull'aiuto al suicidio a seguito dell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale". Il riferimento è al caso di DJ Fabo e a Marco Cappato sul quale pesa «la sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale».Al termine del documento compaiono tre postille negative a firma dei cattolici Francesco D'Agostino, Assunta Morresi e Maurizio Mori, che pur avendo approvato il documento, hanno preso le distanze. Per i cattolici non si tratta tanto di un'apertura alla legalizzazione ma solo uno stumento che evidenzia nodi, criticità e ed elementi positivi per il legislatore che è chiamato entro il 23 settembre dalla Corte Costituzionale a legiferare.In settimana, in Parlamento, le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali proseguiranno, prima in sede di Comitato ristretto e poi in sede referente, l'esame delle proposte di legge in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. Ma sulla questione non c'è unanimità nella maggioranza e anche la Lega finora ha preferito fare un passo indietro. Forse anche perchè girano sondaggi che mostrano che 9 italiani su 10 sono a favore del suicidio assistito.Intanto i radicli si stanno mobilitando per una manifestazione a Roma per il 19 settembre. In un video-messaggio Marco Cappato afferma: «Dj Fabo ha commosso l'Italia, la Corte Costituzionale ha chiesto una legge, ma il Parlamento non si è mosso. Ci troveremo per una grande manifestazione-concerto, il 19 settembre a Roma, per chiedere al Parlamento di farsi vivo finalmente, dopo sei anni dal deposito della legge per l'eutanasia legale. Per essere liberi fino alla fine»