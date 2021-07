Papa Francesco, chi è il professor Sergio Alfieri che lo opera al Gemelli

Papa Francesco sarà operato dal professor Sergio Alfieri, direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia digestiva al Policlinico Gemelli. Alfieri è nato a Roma il 28 dicembre 1966 e si è diplomato alla Cattolica in Medicina Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti. E' specializzato in chirurgia digestiva, chirurgia del colon retto, chirurgia dello stomaco e chirurgia del pancreas. Vanta un'imponente pubblicistica internazionale e un'esperienza che lo rendono un punto di riferimento in Italia per le patologie dell'apparato dirigente.

<iframe width="550" height="330" src="https://www.youtube.com/embed/77CwcL58zts" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Il professor Alfieri alla trasmissiione Buongiorno Benessere condotto da Vira Carbone su Rai 1

Alfieri fa parte della scuola di Giovanni Battista Doglietto, che è stato primario della Divisione di Chirurgia Digestiva del Gemelli da quando è stata istituita, nel 1996, e nel 2020 è stato nominato dal pontefice direttore del Fas, Fondo Assistenza Sanitaria del Vaticano. Alfieri è anche Coordinatore Centro Chirurgico del Colon Retto e di quello del Pancreas del Policlinico e professore ordinario di Chirurgia Generale dal 2018 alla Cattolica. Con diverse esperienze negli Usa e in Gran Bretagna, è membro fondatore della Scuola Nazionale Società Italiana di Chirurgia di Chirurgia Colo-rettale e membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Chirurgia e ha sviluppato tecniche mininvasive (laparoscopica e robotica) con una percentuale che oggi si attesta all'85% applicate alla chirurgia colo rettale.

Nel settembre di due anni fa ha operato d'urgenza Vittorio Cecchi Gori, sempre al Gemelli.