Giovedì 9 Maggio 2019, 21:01 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Ildenuncia per la prima volta l'aumento del fenomeno della xenofobia e del razzismo a Roma. Lo fa parlando davanti a tutti i parroci della Capitale, nella basilica di San Giovanni in Laterano dove era in corso il tradizionale incontro con il clero per fare il punto sulla situazione pastorale. «Conosco la realtà di Roma, so che in alcuni quartieri è in atto una guerra tra poveri, c'è razzismo, xenofobia. Oggi ho incontrato in vaticano 500 rom, e ho sentito doloroso il loro dramma» Papa Francesco al microfono fa una pausa e poi continua: «Xenofobia. State attenti eh?» dice rivolgensodi ai parroci, «perché il fenomeno culturale è mondiale. Il fenomeno europeo dei populismi cresce seminando paura». Dalla platea parte subito un fragoroso applauso. «Nella nostra città naturalmente c'è anche tanto bene e tanti luoghi fecondi dove i cittadini si incontrano in maniera solidale e costruttiva. In modo che si crea un tessuto connettivo dove persone e gruppi condividono diverse esperienze».